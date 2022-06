Cour d’appel: le dossier de Jacques Delisle entendu en novembre

Les parties devraient en effet présenter leurs arguments devant la Cour d’appel au courant de la semaine du 21 novembre, selon nos informations.

Rappelons qu'un arrêt des procédures a été prononcé le 8 avril dernier contre l’homme de 87 ans, qui était jusque là accusé d’avoir assassiné son épouse, Nicole Rainville.

Dans sa décision, le juge Jean-François Emond de la Cour supérieure estimait qu’un expert de Couronne avait fait preuve de « négligence inacceptable » au moment de l’autopsie de la défunte, en ne préservant pas des photographies des coupes du cerveau.

Ces éléments de preuve auraient été essentiels pour suivre la trajectoire du projectile dans la tête de Nicole Rainville et éclaircir la question de l’angle de tir, a statué le magistrat.

Trois semaines plus tard, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) interjetait appel, soutenant que l’arrêt des procédures ordonné par le tribunal entravait « le processus fondamental de recherche de la vérité » et compromettait ainsi la confiance du public envers l’administration de la justice.