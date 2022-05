Chocolatines et croissants pourraient se faire rares

«C’est du jamais vu. On peut dire que c’est malheureux, mais c’est hors de notre contrôle. C’est la première fois que je vois ça en 26 ans de métier», soutient Daniel Dubé, acheteur pour le distributeur Farinex.

Photo Francis Pilon

Ce dernier affirme que le Canada a le droit à un certain nombre de kilos de beurre de tourage importés de l’Europe chaque année en vertu d’accords commerciaux.

«Moi, chez Farinex, j’ai déjà atteint ma limite de quotas qu’on peut recevoir et distribuer. On ne pourra pas en avoir avant la prochaine ouverture des contrats qui se fera en août 2022», résume Daniel Dubé.

Forte demande

Mais pourquoi la pénurie n’est-elle pas survenue avant?

«Il y a de plus en plus de pâtissiers qui se rajoutent sur le marché en ce moment. Il faut aussi dire que davantage de commerçants veulent désormais du beurre de tourage. On a toujours le même quota, mais plus de clients. C’est pour ça qu’on en manque», soutient M. Dubé.

Ce dernier ajoute que la pénurie de nombreux produits alimentaires durant la pandémie n’a certainement pas aidé.

«Avec la rupture de stock pour plusieurs marchandises, il y en a peut-être qui se sont commandés plus de beurre de tourage pour ne pas en manquer et d’autres en ont moins à cause de ça aussi», évalue-t-il.

Julie Robertson, de la Boulangerie Fleur de Farine, dénonce que ce sont les plus petits commerçants comme elle qui subissent davantage les conséquences.

«Clairement, les grosses compagnies l’ont anticipé et elles ont stocké leur beurre de tourage qu’elles commandent chaque semaine. Mais nous, les plus petits joueurs, on ne savait rien et on a manqué de ce produit sans aucun avertissement», déplore-t-elle.